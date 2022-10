‘Rampenstad’ van Lego-steentjes in de Sint Joriskerk

De bouwsteentjes van Lego worden in de herfstvakantie ingezet om in de Sint Joriskerk in Amersfoort voorlichting te geven over brandpreventie. Zo wil de brandweer vooral kinderen bewust maken van de noodzaak van brandveiligheid bij een ‘minirampenstad’ van Lego.

Van zaterdag 22 oktober tot en met vrijdag 28 oktober komt de zogeheten IncidcentenCity naar de Sint Joriskerk op de Hof in Amersfoort. Het is een van de activiteiten van de Veiligheidsregio Utrecht, die alle brandweerkorpsen overkoepelt, in oktober. Dat is de maand van de nationale brandpreventieweken.

IncidentenCity is een expositie van 23 waargebeurde incidenten opgebouwd uit legosteentjes. Daarvoor worden 250.000 steentjes gebruikt. De kinderen krijgen zo ook een beeld van het werk van de brandweer.

Rookmelders

Ook voor volwassenen is er informatie over brandpreventie. Zo is er een expositie over rookmelders waar mensen vragen kunnen stellen over brandveiligheid.

De expositie is dagelijks geopend tussen 11.00 uur en 17.00 uur. Op zondag is de kerk open tussen 14.00 en 17.00 uur, op maandag tussen 13.00 en 17.00 uur. Op zaterdag 3 juni 2023 is de IncidentenCity te zien op de open dag van de brandweer in Soest.

Volledig scherm Een brandweerwagen van Lego met op de achtergrond het orgel van de Sint Joriskerk in Amersfoort. © AD

