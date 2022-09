Rampstart IJsselmeervogels compleet: De Rooien krijgen er met 3-0 van langs tegen Rijnsburgse Boys

De kansloze nederlaag voor IJsselmeervogels kreeg al in het eerste half uur van de klassieker tegen Rijnsburgse Boys gestalte. Eerst sneed een aanval van de Zuid-Hollanders in de 13de minuut als een mes door warme boter, met spits Dani van der Moot als afmaker. Ruim tien minuten later kopte de vrijgelaten verdediger Bram Ros namens De Uien de 0-2 in de verre hoek. Aanvallend was de thuisploeg in de openingsfase, net als drie dagen eerder thuis tegen De Treffers (1-3), onmachtig.

De Spakenburgse recordkampioen kreeg na die dramatische start even hoop toen dezelfde Ros het tien minuten voor de pauze aan de stok kreeg met aanvaller Kevin Sterling van IJsselmeervogels. Ros incasseerde een rode kaart, net als even later Rijnsburgse Boys-coach Henk Eisman, Sterling kreeg geel. Maar de kansen voor de thuisploeg op herstel werden op slag van rust alleen nog maar verder beperkt toen De Uien via Furhgill Zeldenrust naar 0-3 counterden.

Tweede helft

In de tweede helft trachtten De Rooien met in totaal vijf wissels nog wel wat aan de achterstand te doen, maar tot uitgespeelde kansen kwam de thuisploeg niet meer. De invallende vleugelverdediger Bradley Martis kreeg diep in de tweede helft nog wel binnen korte tijd tweemaal geel. IJsselmeervogels bleef door de derde nederlaag op rij in de onderste regionen van de tweede divisie staan. IJsselmeervogels gaat komende zaterdag op bezoek bij Excelsior Maassluis.

