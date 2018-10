Randmeren vier jaar lang niet met sleepnetten bevist

Bewoners woonzorg­cen­trum Schoonoord verhuizen in voorjaar 2019

25 oktober De bewoners van woonzorg-centrum Schoon­­oord verhuizen in het voorjaar van 2019 terug naar Baarn. Ze wonen nu nog noodgedwongen in het voormalige verzorgingshuis Groot Engendael in Soest.