Ravage op A30 nadat auto's op elkaar klappen

Proef met begelei­ding senioren in Soest naar andere woning verlengd

1 mei De proef met een wooncoach voor senioren in Soest en Soesterberg is met een jaar verlengd. Dat hebben de gemeente Soest en de woningcorporaties Portaal en De Alliantie afgesproken. De inzet is verdubbeld van 4 naar 8 uur per week om aan de behoefte te voldoen.