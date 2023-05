Rebeccah (24) heeft een tweedehands kledingwinkel: ‘Grappig dat klanten het vaak niet door hebben’

VAN DE LEZER Unieke lintjes voor twee vrienden uit Hoevelaken

Hans Gelauff en Carel van Eijs uit Hoevelaken, beiden actief voor Terre des Hommes Amersfoort, werden tijdens de Lintjesregen feestelijk onthaald door de burgemeester van Nijkerk. De heer Gelauff werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en zijn vriend, Carel van Eijs werd Lid in de Orde van Oranje Nassau. Behalve de vriendschap van de twee was er nog een bijzonder feit aan deze twee KO's.