Rechter fluit gemeente Leusden terug: weigeren van huishoudelijke hulp voor inwoonster ongegrond

De gemeente Leusden had een inwoonster, die tussen 2020 en 2021 huishoudelijke hulp ontving via de Wmo, geen huishoudelijke hulp mogen ontzeggen. Dat oordeelde de rechter dinsdag. De vrouw zou te veel verdienen volgens de zogenoemde inkomenstoets – maar die toets had de gemeente helemaal niet mogen uitvoeren.

Op 1 januari 2015 trad de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking. Daarin is bepaald dat iedereen die dat nodig heeft voor een abonnementstarief van 19 euro per maand bij de gemeente aan mag kloppen om steun te krijgen. Die hulp, bijvoorbeeld in de vorm van schoonmaak, is sindsdien veelvuldig aangevraagd. Oók door mensen die volgens de gemeente financieel zelfredzaam zijn, aldus de gemeente. En dat was nooit de bedoeling.

De gemeente Leusden besloot daarop in februari 2021, als één van de eerste gemeenten in Nederland, een inkomenstoets in te voeren. Daarmee hoopte ze onder andere mensen te weren die hulp prima zelf kunnen bekostigen en de wachtlijst, die alsmaar langer werd, te verkorten. Zo kreeg ook de vrouw in kwestie via welzijnsorganisatie Lariks te horen dat haar Wmo-aanvraag niet verlengd werd. Samen met haar echtgenoot zou ze te veel verdienen en dus moest ze zelf voor haar huishoudelijke hulp betalen.

Schadevergoeding voor de vrouw

Op dat besluit tekende de vrouw bezwaar aan. Daar gaf de gemeentelijke bezwaarschriftencommissie eerst gehoor aan, maar Leusden ging daar niet in mee. De vrouw stapte vervolgens naar de rechter. Die stelde de vrouw dit keer wél in het gelijk. Er is duidelijk in de wet aangegeven dat de regering expliciet niet heeft gekozen voor een inkomenstoets, aldus de rechtbank, en daarmee wordt gemeente Leusden teruggefloten.

De gemeente draait op voor de proceskosten en moet de vrouw een schadevergoeding betalen van 510 euro, voor de kosten die ze heeft gemaakt om zelf hulp te regelen.

