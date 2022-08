Rechter: paranormaal onderzoekers die ‘praatten’ met overleden kinderen blijven ook voor ouders anoniem

GO Sharing van start in Leusden: ‘Doel om overal binnen drie minuten een deelvoer­tuig te bieden’

Deelvervoerbedrijf GO Sharing start vandaag met het plaatsen van circa tachtig elektrische deelvoertuigen in Leusden. Het bedrijf wil hiermee een duurzamer alternatief bieden voor autoritten in de stad en van en naar Amersfoort, Hilversum en Soest.

11:04