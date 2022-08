Rechter stelt minister in het gelijk: Amersfoortse Zeliha (55) mag worden uitgezet naar Turkije

De Amersfoortse Zeliha E. stelde in een kort geding alles op alles om te voorkomen dat ze zou worden uitgezet naar Turkije. De Koerdische die in 1991 naar Nederland vluchtte, vreesde onder meer dat ze in Turkije geen eerlijk proces zou krijgen omdat haar familie zich inzet voor Koerdische zelfbeschikking. De Turkse overheid heeft een langslepend conflict met de Koerden. ,,Mijn vader is in de gevangenis gemarteld, een oom ook’’, vertelde Zeliha A. eerder. Veel van haar familieleden vluchtten volgens haar naar Europa.