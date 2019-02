Recreatie en natuur botsen bij Nieuw Hulckesteijn

De afgelopen jaren hebben verschillende partijen zich ingezet voor de doorontwikkeling van het recreatiegebied Nieuw Hulckesteijn. Ondernemers leggen nieuwe voorzieningen aan; gebouwen en terreinen worden uitgebreid of krijgen een facelift. De gemeente Nijkerk heeft op planologisch gebied bijgedragen aan de ontwikkeling.



Het recreatiegebied ligt aan het Nijkerkernauw en wordt via de Arkervaart verbonden met de binnenstad van Nijkerk. De gemeente hoopt dat er een trek op gang komt van toeristen en recreanten tussen beide locaties.



Nieuw Hulckesteijn ligt aan de monding van de Arkervaart. Ten oosten van de vaart liggen onder meer recreatiepark Droompark Bad Hulckesteijn, brasserie De Vuurtoren en jachthaven de Zuidwal. Ten westen van de Arkervaart ligt een circa 11 hectare groot terrein voor dagrecreatie met een zandstrand en ligweiden. Het gebied wordt begrensd door het water van het Nijkerkernauw, de Arkervaart en de Zeedijk. Hier bevinden zich onder andere restaurant Strandhuys Nijkerk, een haven en strandkiosk. Het gebied is grotendeels eigendom van Leisurelands, die het heeft omgedoopt tot Nijkerk aan Zee. Het is een verwijzing naar de historische ligging van Nijkerk aan de Zuiderzee. De exploitatie is in handen van de externe partij VDB Recreatie Groep (Van Den Broek). Er zijn plannen voor het aanleggen van een ‘Business Beach-vergaderlocatie’, het realiseren van een trouw- en fotolocatie, het aanleggen van een camperterrein en het aanbrengen van voorzieningen voor ongemotoriseerde watersport.