Reddingsactie moederloze eendenkuikentjes mislukt, maar er is nog hoop

Carola kreeg in de vroege ochtend een belletje dat er een woerd was aangereden. Snel reed zij richting het ongeval en trof daar de moedereend aan. De eend was een beetje versuft, maar had geen botbreuken. Het probleem was dat de acht jongen van de eend nog in de nabijgelegen sloot zwommen. ,,Het liefst wil je ze allemaal bij elkaar hebben’’, vertelt Carola. ,,Dus zijn we met waadpakken van de brandweer de sloot in gesprongen.’’