Reeks overvallen in Amersfoort krijgt nu ook landelijke aandacht: gaat het om één en dezelfde dadergroep?

Oog in oog staan met gewapende overvallers, gegijzeld worden en/of moeten vechten met een crimineel die uit jouw eigen woning spullen wil stelen. Dit gebeurde bij meerdere Amersfoortse slachtoffers in de maanden juni en juli van dit jaar. Aanhoudingen? Die zijn er voor zover bekend nauwelijks.

Waar eerder tekstkarren zijn geplaatst, flyers werden opgehangen en er een getuigenoproep in Bureau Hengeveld kwam, is de volgende stap de nationale televisie. Aanstaande dinsdag worden de vier overvallen behandeld in Opsporing Verzocht.

Overvalgroep

Onduidelijk is nog wat er precies gezegd gaat worden. Wordt er opnieuw een getuigenoproep gedaan? Zijn er nieuwe aanhoudingen en wil de politie extra bewijslast verzamelen óf wordt bekend dat het om één en dezelfde dadergroep gaat?

Quote Opvallend: bij drie van de vier overvallen waren de daders op zoek naar dure horloges

Dat laatste is niet ondenkbaar. Zo zijn drie van de vier overvallen gepleegd in Amersfoort Noord en lijkt het in alle gevallen te gaan om tieners die uit zijn op horloges. Voor de overval op 15 juni bij brillenzaak Bouman aan de Hendrik van Viandenstraat is een 15-jarige jongen uit Amersfoort gearresteerd. Zijn drie maten? Die lopen nog vrij rond.

Op 8 juli werd in de Harlingenstraat in Vathorst een man in zijn woning overvallen. De daders? Spoorloos. Nog geen 48 uur later staan een 55-jarige vrouw en haar zoon (24) oog in oog met criminelen die in hun woning horloges zoeken. Hiervoor zit een 17-jarige vast, maar de overige daders zijn nog spoorloos.

Gewelddadigste overval

De laatste overval in Amersfoort op 18 juli (de overval op de Lidl door twee tieners, in dezelfde maand niet meegerekend) was de gewelddadigste. Een dadergroep drong een woning in Kattenbroek binnen en terwijl een dader bij het slachtoffer blijft, pinnen zijn kompanen met de gestolen bankpas. Een van de personen is aan de hand van camerabeelden aangehouden. Van de overige overvallers ontbreekt nog ieder spoor.

