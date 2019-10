Regenboogvlag wappert in Barneveld niet bij het stadhuis, maar wel bij kerken

column Ella Vogelaar heeft voor Kruiskamp veel betekend

7:21 ‘Ik had jou hier nog helemaal niet verwacht’’, zegt kunstenaar Theo van der Hoeven tegen Ella Vogelaar die net binnen is gekomen. ,,Ik jou wel!’’, antwoordt Ella terwijl ze nieuwsgierig om zich heen kijkt. ,,Goh, dit is dus de hemel?’’ Theo beaamt het. Hij laat de oud-minister even landen en neemt haar daarna mee naar het uitkijkpunt. Ze zoomen in op de wijk Kruiskamp. De wijk waar ze elkaar ruim twaalf jaar geleden hebben ontmoet. Ella kijkt weemoedig.