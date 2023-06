Regenwater in 200 particuliere tuinen in Baarn gaat voortaan niet meer het riool, maar direct de bodem in

Blauwalg aangetrof­fen in vijvers in Soest, gemeente plaatst waarschu­wings­bor­den

In verschillende vijvers in Soest is blauwalg aangetroffen. Deze blauwalgen bevinden zich aan het oppervlak van het water en zijn schadelijk voor de mens. Zo kunnen mensen na contact met blauwalg huiduitslag of maag- en darmproblemen krijgen. De gemeente Soest heeft langs de vijvers waarschuwingsborden geplaatst.