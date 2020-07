Regina (55) wees man op 1,5 meter en werd in haar gezicht gespuugd: ‘Het kwam zelfs in mijn mond’

Leerlingen van Het Element verhuizen na de vakantie naar een pand langs de A1

22 juli Het zal de eerste week van het nieuwe schooljaar even puzzelen zijn voor leerlingen van vmbo-school Het Element, locatie Kaliumweg in Amersfoort. Want wat wordt de handigste weg naar school? Een deel van Het Element verhuist voor een periode van drie jaar van bedrijventerrein Isselt, in het oosten van de stad, naar Vathorst, net over de A1.