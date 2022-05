Reizende tentoonstelling over depressiviteit te bezichtigen in Baarn

Eerst corona, nu personeels­te­kort: ‘Kliko soms niet op tijd geleegd’

Blijft de volle kliko langer aan de weg staan? Het is even niet anders, waarschuwt RMN. De afvaldienst voor onder andere Baarn en Soest kampt, net als veel andere organisaties in de regio, met forse personeelstekorten.

15 mei