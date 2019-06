Reizigers kunnen vanaf nu betalen met iPhone in bussen van Keolis

Keolis Nederland had Apple Pay vooraf al opgenomen in het betaalsysteem in alle bussen. ,,Vanaf november 2018 zijn wij in al onze bussen overgegaan op (contactloos) pinbetalen. Begin mei hebben wij de eerste digitale betaling met Apple en Google Pay succesvol getest. Voordat wij dit echter definitief konden toepassen, was het wachten op de banken om dit betalingssysteem te introduceren in Nederland. Via ING is dit vandaag officieel mogelijk. Hiermee maken we met het betalen via de iPhone of Apple Watch de volgende stap”, aldus Jeroen Suurmond, Commercieel directeur bij Keolis Nederland.