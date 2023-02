Reizigers opgelet: Utrechts streekvervoer staakt vandaag opnieuw

LEZERSFOTO Even relaxen met een rondje Schammer

Nu onze zorgverzekeringen weer eens nieuwe regels hebben verzonnen, wordt je soms tot wanhoop gebracht. Ik zal niet in details treden, maar het kan heftig zijn. Om even het hoofd tot rust te brengen, is een rondje Schammer zeer relaxed. Als je dan weer een andere eend ziet tussen de gewone huis, tuin en keukeneend, dan voel je je gelijk weer een heel stuk beter.