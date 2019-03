Renkema officieel herbenoemd als burgemeester Nijkerk

Renkema heeft eind vorig jaar aangegeven een derde termijn van zes jaar als burgemeester van Nijkerk te ambiëren. Zijn derde periode van zes jaar gaat per 1 april in. Renkema werd in 2007 burgemeester van Nijkerk. Daarvoor bekleedde hij het ambt in Eemsmond. Van 1990 tot 2002 was hij wethouder in Assen. De CDA’er is geboren in Drachten.