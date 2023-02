Restaurant Groenland in Driebergen is een smaakmaker van topklasse (en het toetje krijgt een 10)

Rechter fluit gemeente Leusden terug: weigeren van huishoude­lij­ke hulp voor inwoonster ongegrond

De gemeente Leusden had een inwoonster, die tussen 2020 en 2021 huishoudelijke hulp ontving via de Wmo, geen huishoudelijke hulp mogen ontzeggen. Dat oordeelde de rechter dinsdag. De vrouw zou te veel verdienen volgens de zogenoemde inkomenstoets – maar die toets had de gemeente helemaal niet mogen uitvoeren.

7 februari