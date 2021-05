Restaurants zoeken personeel voor heropening: ‘Collega’s proberen gewoon koks weg te kopen’

COLUMN In Amersfoort opgenomen serie Oogappels is feest van herkenning, vindt Nienke: ‘Herkenbaar en confronte­rend’

21 mei ,,Oh, dat is in de Observant”, roep ik enthousiast terwijl ik met man en dochter Pien op de bank zit. We kijken naar onze favoriete serie Oogappels, een Nederlandse serie over gezinnen met pubers. De opnames zijn voornamelijk gemaakt in Amersfoort.