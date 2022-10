Richard (65) uit Nijkerk is zó belangrijk voor scouting dat hij een onderscheiding krijgt uit... Australië

‘Rampenstad’ van Le­go-steen­tjes in de Sint Joriskerk

De bouwsteentjes van Lego worden in de herfstvakantie ingezet om in de Sint Joriskerk in Amersfoort voorlichting te geven over brandpreventie. Zo wil de brandweer vooral kinderen bewust maken van de noodzaak van brandveiligheid bij een ‘minirampenstad’ van Lego.

12 oktober