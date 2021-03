Rie was de onvermoeibare moeder van dertien (!) kinderen: ‘Ze stond elke dag om 5 uur op’

,,Rie was altijd vrolijk en opgeruimd”, zegt schoonzoon Theo Verhoeven. ,,Ik vind het bijzonder, hoor. Zes kinderen was in die tijd heel normaal, maar dertien was uitzonderlijk. Zij ging er makkelijk mee om. Het was een gezin waar later ook voor de aanhang alles kon; er was eten genoeg en slapen was geen probleem.”



Zijn vrouw Ida, oudste dochter van Rie, knikt instemmend. ,,Elke dag ging ze om vijf uur op om de boel klaar te maken. Dan kon onze vader om zes uur naar zijn werk bij d’Eersteling en liet zij vervolgens de hond uit. Kwam ze terug, dan druppelden wij naar beneden. Onze kleding maakte ze zelf. Dag en nacht zat ze achter de naaimachine. Op maandag deed ze de was met de hand, een dagtaak. En nooit is ze een dag ziek geweest.”