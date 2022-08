Rietveldpaviljoen wordt populairder en populairder in Amersfoort: ‘Ik kijk met optimisme naar de toekomst’

Brand op autovei­ling in Barneveld; bedrijfs­hulp­ver­le­ners zijn de brandweer te snel af

Bij de jaarlijkse tweedehands autoveiling in Barneveld is vrijdagmiddag een auto in brand gevlogen. Hulpverleners van het autobedrijf waren snel ter plekke om de brand te doven, waardoor de brandweer niet meer nodig was.

29 juli