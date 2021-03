Ripdeal bij Amersfoort Centraal gaat hélemaal mis: Hooglandse tiener verliest onderbeen en knie

Valentino (19) nam het heft in eigen handen: hij maakte via Markt­plaats een afspraak met de man die zijn viool stal

2 maart Op 22 februari 2020 vertelde Valentino Koloski dat hij zijn viool in het bagagevak in de trein had laten liggen toen hij op Amersfoort Centraal uitstapte. Na een oproep op deze site kreeg hij veel reacties, maar de gouden tip zat er niet bij. Hij vond zijn viool toch terug... en hoe.