Robin (1954-2022) nam jonge journalisten onder zijn hoede: ‘Paar keer flink met hem doorgezakt’

Bruinsma, geboren in Hoensbroek in 1954, was de oudste uit een gezin van vijf broers. Zijn vader vond begin jaren 70 een baan bij Akzo Nobel en het gezin verhuisde naar Hoogland. Robin voltooide de havo in 1973 en als 19-jarige werd hij leerling-journalist op de stadsredactie van de Amersfoortse Courant en verhuisde later naar de sportredactie.



Zijn eerste artikel ging over Bodo, een bijzondere herdershond, gevolgd door een verslag van een receptie van het Sportfondsenbad. Robin ontmoette zijn vrouw Els op het secretariaat van de krant.