Roeibak van vereniging Hemus zinkt naar bodem van de Eem

Ticksi tekent op elke ruit in Amersfoort, maar wie ze is? Dat blijft een groot geheim

Wie heeft toch die prachtige tekeningen gemaakt op het raam van garagebedrijf Kreijne in Hoogland? Welk talent schuilt er achter de oogverblindende muurschildering in het restaurant van Medisch Centrum Meander? Amersfoort en omgeving zal nog meer openbaar tekenwerk van haar te zien krijgen. Maar wie ze is, dat blijft geheim.

10 april