Roep om cameratoezicht bij begraafplaatsen Nijkerk

Kennissen van haar ontdekten afgelopen weekend dat een zware bronzen lantaarn die verankerd was in de grafsteen van hun dochter, van de steen gesloopt was.



,,Het is schandalig. Nadat mijn verhaal in de media is gekomen, hoor ik van heel veel mensen dat ze te maken hebben met diefstal van begraafplaatsen. Ik ben echt de enige niet. Zo ken ik een mevrouw die twee keer een bos bloemen bij het graf van haar man zette en na drie dagen ontdekte dat ze gestolen waren. Nu zet ze dus geen bloemen meer neer.”