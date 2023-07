Roltrap op Amersfoort Centraal is al maanden defect: zolang gaat het nog duren en dit is waarom

Voetbal­club is spelende jeugd op velden zat en komt met maatregel: ‘Een onhoudbare situatie’

De Nijkerkse voetbalvereniging Sparta Nijkerk is de vernieling op en rondom hun sportpark zat. Nu de vakantie is aangebroken, klimmen kinderen veelvuldig over het hek om een balletje te trappen. ,,Het is een onhoudbare situatie geworden.”