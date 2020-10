Romy (20) woog nog maar 35 kilo door haar angst om over te geven: hond Milo hielp haar beter te worden

Van wieg tot graf Trombone spelen, vliegen, leiding geven... het leven lachte alleskun­ner Bauke toe, tót hij ging joggen

20 oktober In de rubriek Van Wieg tot Graf vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Deze keer het levensverhaal van Bauke Schut (1958 - 2020). Bauke Schut was dirigent, trombonist, piloot en een leidinggevende ambtenaar. Deze duizendpoot en ‘selfmade man’ was nog vol plannen toen hij door een hartinfarct werd getroffen.