Ronald V. niet veroordeeld voor plegen overval Bunschotense vishandel

1 op de 6 (!) Bunscho­ters heeft corona gehad: maar hoe kán dat toch?

20 maart Het grootschalig testen in Bunschoten zit er op. Zes weken lang konden inwoners van de gemeente zich, ook zonder klachten, laten testen in de gemeente. Een derde golf tekende zich daardoor in de testcijfers zichtbaar af. Inmiddels heeft bijna 1 op de 6 Bunschoters het virus onder de leden gehad. Hoe het kan dat het virus zo sterk opduikt in de gemeente?