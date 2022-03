Ronnie van H. buitte vrouwen uit op zijn camping in Voorthuizen, nu moet hij opnieuw jaren de cel in

Justitie over ‘Apeldoorn­se’ mensenhan­de­la­ren: ‘Ze zien vrouwen puur als vlees om geld mee te verdienen’

Een ‘geoliede machine’ die in Hongarije prostituees ronselde om hen vervolgens in Nederland seksueel uit te buiten. Zo ziet het Openbaar Ministerie (OM) een bende mensenhandelaars uit de regio Apeldoorn. ,,Ze zien vrouwen puur als vlees om geld te kunnen verdienen’’, zei de officier van justitie over de vijf verdachten. Onzin, stellen hun advocaten. ,,De vrouwen waren al werkzaam in de prostitutie. Zij kwamen vrijwillig naar Nederland.’’

