Rookverbod in bushokje? Syntus heeft het laatste woord

Voor het Stadhuispleinvoorstel kreeg hij bij álle 39 raadsleden de handen op elkaar. Voor zijn bushokjesplan kreeg hij tegenstand van het CDA, de PvdA en Lijst Molenkamp. De reden: de hokjes zijn niet van de gemeente, en dus gaat die er niet over. ,,De bereidheid om hier met busvervoerder Syntus over in gesprek te gaan is er zeker, maar alles staat of valt dus met de medewerking”, aldus verantwoordelijk wethouder Hans Buijtelaar (VVD, Verkeer).