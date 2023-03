Eerste bewoners trekken in nieuwe wijk Het Spaanse Leger: ‘Nijkerk heeft veel te bieden’

Nijkerk had in eerste instantie niet hun voorkeur. Maar toen er onverwacht een plek vrijkwam in Het Spaanse Leger hapten ze ongezien toe. Inmiddels hebben Daniëlle Blankestijn en Iris Meppelink zich als ware pioniers genesteld in de nieuwbouwwijk. ,,Je bent zó in het centrum.”