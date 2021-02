Ruben (14) is officieel een held na reanimatie vader: ‘Ik dacht niet meer, maar handelde gewoon’

,,Zijn kordate ingrijpen illustreert de betekenis van bij een hartaanval telt elke seconde. Hij heeft in een oogwenk gehandeld en is voor zijn vader in de bres gesprongen. Dit kenmerkt het optreden van helden, waarvan Ruben er één is!’’, zo staat te lezen in de brief van het Carnegie Heldenfonds.

‘Belangrijk om te leren reanimeren’

Ruben kreeg het getuigschrift tijdens een digitale ontmoeting met burgemeester Renkema van Nijkerk. Ook Renkema is vol lof over het optreden van de inmiddels 14-jarige Ruben. ,,Ontzettend knap dat Ruben, op zijn leeftijd, het hoofd koel wist houden in zo’n noodsituatie. Hij heeft direct gereageerd en gedaan wat nodig was. Een heldhaftig optreden dat ook laat zien hoe belangrijk het is om te leren reanimeren, ook als je nog jong bent.”

Compleet verrast

Ruben zelf moet nog steeds een beetje blozen van al die loftuitingen. ,,Ik was echt volledig verrast toen mijn zus Jessica - die ons blijkbaar had aangemeld bij de het fonds - de laptop aandeed en ineens de burgemeester op het scherm stond. Voor mij nog wel!’’ Of hij het verdiend heeft? ,,Tja, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel super koelbloedig van mezelf. Daar ben ik wel trots op. De oorkonde lijst ik in en die krijgt een mooi plekje. En via de app ga ik 'm ook aan mijn klas laten zien.’’

Besef daalt later in

Aan die bewuste donderdag in november denkt hij nog geregeld terug en hij vat 'm samen in een woord. Heftig. ,,We waren beneden aan de koffie toen pa ineens zijn nek achterover gooide. Ik dacht eerst nog, het is een grapje, maar toen mijn tante naar de telefoon rende wist ik dat het serieus was. Sommige mensen verstijven in zo'n situatie, maar ik dacht niet na en handelde gewoon. In groep 8 had ik al eens een spoedcursus reanimeren gehad en met hulp van de alarmcentrale heb ik het gedaan. Pas dagen daarna daalde het besef in wat ik had gedaan.’’

Bijzonder gevoel

Vader Ron (61) kreeg er maar weinig van mee, maar is zo trots als een pauw op zijn zoon. ,,Mede dankzij hem zit ik hier nog. Het is moeilijk uit te leggen, het heeft onze band versterkt. Niet dat ik minder van mijn andere kinderen houd, begrijp me goed! Maar het is gewoon een bijzonder gevoel.’’

Officieel een held

Met zijn gezondheid gaat het goed: hij heeft een pacemaker en revalideert voorspoedig. ,,Toevallig dat ik van de week nog dacht: we moeten Ruben in het zonnetje zetten. Was mijn dochter me dus voor.. Hoe dan ook, hij is nu officieel een held en dat verdient hij!’’