Ruben (14) reanimeerde zijn eigen vader: 'Ineens zat hij helemaal met zijn hoofd achterover op de bank’

Genieten! Van óp het ijs naar áán het ijs in één week tijd bij het Henschoter­meer

9:04 Op de eerste officiële zachte dag van het jaar, waarbij het kwik in Woudenberg wel tot 18 graden kwam, was het volop genieten bij het Henschotermeer. Het is nauwelijks voorstellen dat een week eerder nog vele schaatsers rondjes reden op het bevroren meer. Want in plaats van óp het ijs, gaan mensen deze zaterdag áán het ijs.