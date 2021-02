Ruben (14) reanimeerde zijn vader nadat hij in elkaar zakte: ‘Zo belangrijk om te leren reanimeren’

Rubens vader kreeg op het bewuste moment een hartaanval en de jongen startte als eerste met reanimeren. Hierdoor ging geen kostbare tijd verloren. ‘Zijn kordate ingrijpen illustreert de betekenis van bij een hartaanval telt elke seconde. Hij heeft in een oogwenk gehandeld en is voor zijn vader in de bres gesprongen. Dit kenmerkt het optreden van helden, waarvan Ruben er één is!', zo staat te lezen in de brief van het Carnegie Heldenfonds.