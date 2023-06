Rusthof-affaire: nabestaanden willen dat álle betrokkenen worden gehoord door rechter

Aangestel­de interim-directeur na Rust­hof-rel rond paranorma­le seances mag definitief blijven

Annemieke Pijpers mag blijven als directeur van begraafplaats en crematorium Rusthof in Leusden. Ze was aangesteld als interim, nadat de vorige directeur op non-actief werd gesteld. Dat gebeurde vanwege zijn rol in de affaire rond het paranormale onderzoek bij kindergraven op de begraafplaats.