Ruzie tussen ouders en chauffeur leerlingenbusje: ‘Dan komen ze maar onder de bus, ik moet hier staan’

‘Hoe kan het dat een locatie van de gemeente Barneveld gebruikt wordt voor drugsafval?’

13:39 Lokaal Belang is ‘erg geschrokken’ dat de loods aan de Garderbroekerweg in Voorthuizen, waar vorige week 45.000 liter drugsafval werd gevonden, in het bezit is van de gemeente Barneveld. De partij baseert dat op informatie uit het Kadaster en stelt schriftelijke vragen aan het college. Ook het CDA stelt vragen.