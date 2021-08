Samuël (22) verdronk vijf weken geleden in een Italiaans meer, dit is waarom hij nóg niet is gevonden

Jack zag vermiste Samuël (22) uit Nijkerk zwemmend uit het zicht verdwijnen: ‘Ik barstte in tranen uit’

9 juli Ze zijn op de terugweg naar Nederland. Voor even. Want ze laten hun vermiste vriend Samuël Boujadi (22) echt niet alleen, als hij – vermoedelijk komende week – uit het meer van Bracciano naar boven wordt gehaald. Daniël van Deutekom en Jack Schreudering missen zijn brede lach en krullenkop intens. ,,Ik zag hem in de verte zwemmen en dacht...als dat maar goed gaat.’’