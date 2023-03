Samy Taj (21) beleeft een droomrentree bij VVZA: record aantal punten én eerste officiële doelpunt

Alle kaarten vliegen over de toonbank voor Spakenburg-PS­V: ‘Heb er drie uur gestaan’

Wie alsnog live aanwezig wil zijn bij één van de grootste wedstrijden in de geschiedenis van voetbalclub Spakenburg, heeft dikke pech: maandag stonden drie uur van te voren al liefhebbers in de rij en vlogen de laatste van de 6300 entreekaarten over de toonbank. Een ding is zeker: tijdens Spakenburg - PSV in de halve finale van de KNVB-beker kleurt de sportpark De Westmaat blauw.