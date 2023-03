Sanne (32) kreeg op haar 14e én 29ste kanker, maar: ‘Ik probeer iets goeds uit iedere situatie te halen’

,,Op 29-jarige leeftijd kreeg ik na een borstverkleining de diagnose borstkanker, welke was uitgezaaid naar mijn lymfeklieren. Hier heb ik blijvende lymfeoedeem-klachten (vochtophopingen) aan overgehouden. Door de vele chemo’s, immunokuren en bestralingen heb ik blijvende last aan mijn nek en schouder. Mijn tweede eierstok verloor ik ook.”

Nu neemt Sanne de regie in eigen hand. ,,Toen ik van ProudBreast (producten voor vrouwen zonder borsten) de Qups kreeg, zag ik in dat ik ook vrouw ben zonder borsten en eierstokken. Dankzij dit inzicht besloot ik een maand geleden om bewust egaal te blijven.”

Voordelen van een speciale bh

Toen kwam Bratelle in haar leven; een speciale bh die helpt tegen lymfeoedeem waardoor de pijn minder is. ,,De masserende werking van de Bratelle zorgt voor meer bewegingsvrijheid en het behoud van een gezond lichaam. Door de masserende druk van de Bratelle merk ik dat ik mij weer vrouwelijk voel en er minder oedeemtherapie nodig is. Ik draag de Bratelles dagelijks en ook ‘s nachts.”

Om bewustzijn te creëren voor Bratelle en ProudBreast om vrouwelijk te blijven is Sanne Esther ambassadeur geworden. Met haar verhaal helpt ze vrouwen te kiezen. Ze doorbreekt het taboe dat egaal niet vrouwelijk is. Met haar eigen ervaring probeert ze tot steun te zijn voor anderen.

,,Ik probeer iets goeds uit elke slechte situatie te halen. Zonder licht is er geen duisternis. Mijn donkere dagen waren het contrast voor de goede dagen. Als vrijwilliger geef ik mijn ervaringen een plek, hier kan een ander wat mee. Eén van mijn quotes is: We rise by lifting others.”