Saskia zei drie keer nee op een huwelijksaanzoek van Walrick, maar toen vroeg ze hem

KEIVERLIEFD Colombiaan­se Alisson en Nederland­se Gert zijn keiver­liefd: ‘Die cultuurver­schil­len accepteer je gewoon’

21 november Tijdens een optreden in het Hard Rock Café in Keulen viel Gerts oog op de Colombiaanse Alisson, die naast haar studie bij het muziekcafé werkte. Ze raakten aan de praat en gingen op een eerste date. Inmiddels is het stel negen jaar samen.