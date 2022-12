Schaatsfanaten nemen het er nog snel van voordat de dooi weer intreedt

De dooi zit op de hielen. Maandag is het weer gewoon acht graden. Dus wie wil schaatsen grijpt nog snel zijn kans. En dat levert steevast pittoreske plaatjes op. Zoals bij het Henschotermeer in Woudenberg waar de bossen voor een intieme schaatssfeer zorgen.

IJsvloertje leggen

Daar waar het natuurijs in de buitengebieden de afgelopen twee dagen al goed begaanbaar was, kon bij de Amersfoortse ijsvereniging aan de Rubenslaan zondag pas voor het eerst worden geschaatst. ,,Hier in de stad hebben we echt nachtvorst nodig van min acht graden, willen we een bruikbare ijsvloer krijgen. Die leggen we dan ‘s nachts aan met behulp van een tankwagen", vertelt voorzitter Joost van Dolderen.