Schattig én bijzonder: DierenPark Amersfoort heeft een nieuwe halsbandleguaan

Hoogzwange­re olifant, pissende ijsbeer en dieren van takken en klei: dit is de tentoon­stel­ling Kunst & Zoo

De zes meter hoge ijsbeer, die zijn plas loost in de gracht, maakt de tongen nu al los. Hij symboliseert de smeltende ijskappen, veroorzaakt door de opwarming van het aarde. En het is de blikvanger van de familietentoonstelling Kunst & Zoo in en rond Museum Flehite. ,,De natuur is mooi, maar kwetsbaar. Daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.’’