Schattig! Vierling lammetjes geboren in de Eempolder: ‘Heel leuk om mee te mogen maken’

Op de boerderij van Johan Eek in de polder van Eemnes is het flink doorwerken: er worden aan de lopende band lammetjes geboren. Afgelopen zondag kwam daar nog eens een vierling bij. De 14- jarige dochter van de boer, Sjanou, heeft geholpen met de dieren ter wereld brengen en helpt graag een handje in deze drukke tijd.

Het voelt nog wat vroeg in het jaar om het al zo druk te hebben. Is dat normaal voor jullie?

,,Ja, voor ons wel. Ik heb ook nog melkkoeien dus in mei begint het maaiwerk en verder klaarmaken van de weilanden voor ze. Dan kan ik deze drukte er niet bij hebben. Afgelopen week was het echt spits, toen zijn wel vijftig lammetjes geboren.”

Hoe bijzonder is het dat er een vierling lammetjes geboren is?

,,Ik noem het een unicum. Een jong schaap bevalt vaak van een jong en een wat ouder schaap van twee of soms drie jongen. Maar een vierling gebeurt echt niet vaak, dus dat is heel leuk om mee te mogen maken.”

Hebben de lammetjes al een naam?

,,Nee, wij geven geen namen aan de schapen. In de afgelopen weken hebben we zo’n 110 lammetjes op de wereld gezet. Dan moet je wel een heel dik namenboek hebben en een extreem goed geheugen.”

Helpt jouw dochter vaak en graag met je mee op de boerderij?

,,Als sinds ze kan lopen, is ze tussen de schapen te vinden. Ook helpt ze al ruim tien jaar met het verlossen van schapen. Dit vinden we allebei de mooiste periode van het jaar. Er komt een hoop nieuw leven en dat is prachtig om mee te maken. Nu helpt ze mee als ze niet op school is. Het is voor mij wel fijn om een beetje extra hulp te hebben af en toe.”

Zal zij later ook in jouw voetsporen treden denk je?

,,Dat denk ik niet. We laten haar heel erg vrij in wat ze zelf wil doen. Zo vindt ze de koeien helemaal niks, de schapen vindt ze mooi en van paarden is ze helemaal gek. Ik zeg altijd tegen haar dat ze haar eigen manege kan beginnen als ze groot is. Maar daar mag ze later natuurlijk zelf over beslissen.”

