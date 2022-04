Schattig! Zeven biggetjes geboren in DierenPark Amersfoort

,,Het lijkt een geboren moeder”, vertelt dierenverzorger Marc Belt. Het varken Liv heeft haar eerste nestje mogen verwelkomen, met zeven gezonde biggetjes. Zondagnacht is ze zelfstandig bevallen. Omdat het het eerste nestje is blijft het altijd even spannend, aldus Belt. ,,Het blijft altijd spannend hoe de bevalling verloopt en hoe Liv reageert op haar nieuwe kroost.”

De draagtijd van het varken is meestal precies drie maanden, drie weken en drie dagen. De komende tijd wordt het moedervarken extra in de gaten gehouden. ,,Dat doen we om te kijken of zij voldoende melk produceert en of haar moederinstinct goed haar werk doet.’’ Toch lijkt alles goed te gaan in het dierenverblijf. ,,De jongen drinken goed en zetten voorzichtig hun eerste stapjes.”