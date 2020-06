Scheenbeschermers met schaars geklede vrouwen zijn ‘hot’: zelfs scheidsrechter Bas Nijhuis kocht ze

De scheenbeschermer is tot leven gebracht. Het saaie, onder de kousen weggestopte voetbalattribuut is sinds kort een gewild hebbedingetje onder de amateurvoetballer. De printloze versie van gerenommeerde sportmerken heeft concurrentie gekregen van de ludiek vormgegeven scheendekkers van Michiel van Buuren en Jesse Bolk. Houd je van bier? Dan is er een scheenbeschermer die volledig bestaat uit een goed gevuld glas gerstenat, inclusief schuimkraag. Een iets minder spannende uitvoering is ook mogelijk, voor de gras- of doelnetliefhebber.



Het gros valt tot dusverre voor de scheenbeschermer met zwoel kijkende dames, slechts gehuld in een minuscuul onderbroekje. Van Buuren en Bolk hebben ze onlangs op de markt gebracht. Het resultaat: in één dag uitverkocht. ,,We hebben net weer een lading van 150 scheenbeschermers besteld’’, zegt Van Buuren.