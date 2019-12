Schip met rattengif in laadruim afgezet in haven Nijkerk

Hoe is het nu met de voor het goede doel fietsende vader en zoon Van Burgsteden? 'Bo bleek veel fitter dan ik'

7:26 In de rubriek Hoe is het nu met? zoeken we mensen op die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Hoe gaat het nu met ze? Vandaag: vader en zoon Chiel en Bo van Burgsteden.