Schoen komt onder gaspedaal: auto raakt van de weg in Barneveld

Op de Burgemeester Kuntzelaan in Barneveld is gisteravond een auto van de weg geraakt. Vermoedelijk raakte de bestuurder de macht over het voertuig kwijt omdat één van zijn schoenen, die hij niet aan had, onder het gaspedaal terecht was gekomen.