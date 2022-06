Schuurbrand in Soest zorgt voor hoog uitslaande vlammen

Man verbrandt niet alleen onkruid, maar steekt ook (per ongeluk) autobe­drijf van zijn buurman in de fik

Het wegbranden van onkruid lijkt niet zonder gevaren: op de Dorresteinweg in Soest is maandagochtend brand uitgebroken in de garage van Auto Service Lasseur toen de buurman op de parkeerplaats onkruid aan het verbranden was.

27 juni